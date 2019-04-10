Van'da “E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji” eğitimi

Sağlık Bakanlığı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji” eğitimi Van'da gerçekleştirildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı eğitimde; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Siirt ve Şırnak illerinden gelen il bilişim sorumlusu, e-nabız ve teletıp - teleradyoloji sorumluları ile bağlı hastanelerinde görev yapan bilişim konularında etkin 80 katılımcı yer aldı. Eğitimde ‘E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji'ye veri akışlarının nasıl yapılacağı konularında Sağlık Bakanlığı danışmaları Saniye Kara, Berrin Gündoğdu ve Halil Çolak tarafından katılımcılara çeşitli bilgiler verildi.

Eğitim hakkında bilgi veren Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, "Bir vatandaşımız, kendisine çekilen röntgen filmini ya da laboratuvar sonucunu fiziki olarak eline almadan E-Nabız sistemi üzerinde rahatlıkla hem kendisi görebiliyor hem de gerektiğinde başka hekimler tarafından değerlendirilebiliyor" dedi.

E-Nabız üzerinden muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapıldığına bakılmaksızın tıbbi özgeçmişe tek bir yerden ulaşabildiğine dikkat çeken Dr. Sünnetçioğlu, "E-nabız sayesinde vatandaşlarımızın sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm tetkik ve tahliller tek bir veri tabanına kaydediliyor. Böylece hem kendileri hem de gerektiğinde hastanın hekimi sağlık kayıtlarına kolaylıkla erişebiliyor. Hekimler açısından hastanın geçmiş bilgilerine bakarak, tanı koyma, hastalığın seyri konusunda bilgi sahibi olma noktasında kolaylıklar sağlıyor" şeklinde konuştu.

E-Nabız ve Teletıp-Teleradyoloji sistemlerinin ekonomik açıdan da faydası bulunduğunu vurgulayan Dr. Sünnetçioğlu, "Hastaya A hastanesinde yapılan tetkik, B hastanesine gittiğinde bilinmediği için yeniden tetkik istenebiliyordu. Ancak şimdi bu sorunlar yaşanmayacak. Tetkik ve tahliller bir hastane tarafından yapılınca, gerektiğinde 81 ilde sistem üzerinden görülerek değerlendirilebilecek" diye konuştu.