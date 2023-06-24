İhlas Haber Ajansı

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Van'da eğitim dağılışı yapan polisler topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu

Van Gölü’ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu.

Van Gölü'ne eğitim dalışı yapan polis kurbağa adamlar, topraktan imal edilmiş eski boru sistemi buldu.


Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği görevlilerimizce; Van Gölü içerisinde kurbağa adamlar tarafından yapılan eğitim dalışında eski zamanlarda su sıvı geçişini


sağlamak üzere topraktan imal edilip uç uca geçirilerek döşenen ve dağıtım görevi gördüğü düşünülen su künkü olarak tabir edilen yaklaşık 8-10 metre uzunluğunda boru sistemi tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yetkili makamlara bilgi verilerek ilimizin kültür varlıklarının korunmasına katkı sağlanmıştır" denildi.

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