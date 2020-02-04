Van'da ‘Eğitim Öğretim 1. Dönem Değerlendirme Toplantısı' yapıldı

Van'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1. dönem genel değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 13 ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim şube müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Van'da eğitim öğretimin 1. dönemini sıkıntısız bir şekilde geçirdiklerini belirterek, 2. döneminde sıkıntısız ve başarılı bir şekilde geçmesi temennisinde bulundu.

Van'da bulunan ve söz konusu toplantıya iştirak eden Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Mehmet Yasin Eriş de, genel müdürlük olarak temel eğitime dair yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Temel eğitim alanında ilçe milli eğitim müdürlerinin sorularına cevap veren Daire Başkanı Eriş, birçok konuya açıklık getirdi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, yaptığı slayt sunumla ilçelerin eğitim performanslarını istatistiki verilerle katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda, eğitim öğretimde 1. dönem genel değerlendirmesinin yanı sıra eğitim öğretim faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar ile akademik başarı, kayıt alanları ve kontenjanlar, açılacak ve dönüşümü yapılacak okullar, projeler, özel eğitim kurumları ve sınavlar, mesleki eğitimle ilgili iş ve işlemler, taşımalı eğitim, iş güvenliği ve sağlığı, taşımalı yemeği ve öğretmenevleri, özel eğitimle ilgili iş ve işlemler, pansiyon denetimleri gibi konular görüşüldü.