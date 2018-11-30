Van'da “Eğitimde Model Olarak Hazreti Peygamber” konulu konferans

Van'da “Yönetici Gelişim Programı” kapsamında “Eğitimde Model Olarak Hazreti Peygamber” konulu konferans düzenlendi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce uygulanmakta olan Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP) kapsamında TED Van Kolejinin konferans salonunda yapılan konferansa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Bedir, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretiminden Sorumlu Şube Müdürü Metin Ermiş, İl Milli Eğitim Şube müdürleri Mevlüt Şahin ve Burhan Şahin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Tatar ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, önümüzdeki beş ay süresinde bu tür sunumların, konferansların yapılacağını belirterek, bu çalışmanın faydalı olacağını kaydetti.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mustafa Tatar ise, öğretmenlere “Eğitimde Model Olarak Hazreti Peygamber” konusunda bilgiler verdi.

Van'ın altı ilçesinden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin katılım sağladığı konferans yaklaşık iki saat sürdü.