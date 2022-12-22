Van'da elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Özpınar Mahallesi'nde 32 yaşındaki Ercan Arslan, yeni yaptığı evinin yanına taşımak istediği deprem konteynerini yerleştirirken, konteynerin yüksek gerilim teline çarpması sonucu elektrik hattında akıma kapıldı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri Arslan'ı yaralı olarak Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Arslan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsisi için Van'a gönderildi.