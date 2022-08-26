Van'da elektrik trafosu kundaklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan elektrik trafosu, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi' Sürmeli 2. Sokak'ta meydana geldi. Birçok abonenin enerji ihtiyacını karşılayan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş'ye ait trafo, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Yanan trafoyu gören mahalle sakinleri ve polis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler trafoyu söndürdü. Kimler tarafından ne amaçla gerçekleştirildiği anlaşılamayan kundaklama sonucu kabin içerisindeki trafo yanarak kullanılamaz hale gelirken, mağdur olan mahalleli bu duruma tepki gösterdi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.