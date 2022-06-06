Van'da elma iç kurduna karşı birinci ilaçlama uyarısı

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van'da elma üretimi yapan çiftçileri uyararak, elma iç kurduna karşı kimyasal mücadelede birinci döl ve birinci ilaçlama zamanının geldiğini söyledi.

Van meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlarından biri olan ‘elma iç kurdu' (Cydia pomonella) olduğunu anımsatan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bununla doğru mücadele edilmediğinde büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini belirtti. Açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerimizde 5 adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu kurduk. Arazide eşeysel tuzaklar asıldı. Diğer taraftan fenolojik gözlemlerler yapılıyor. İstasyon ve araziden elde edilen veriler teknik personellerimiz tarafından değerlendiriliyor. Böylece elma iç kurdunun mücadele zamanını tespit ederek üreticilerimize duyuruyoruz” dedi.

Elma iç kurduyla mücadele zamanının geldiğini duyuran Görentaş “2022 yılı Tahmin ve Erken Uyarı çalışmaları doğrultusunda; elma iç kurduna karşı birinci döl ve birinci ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 07 Haziran 2022 tarihinden itibaren, Gürpınar, Gevaş, Erciş ve Muradiye ilçelerinde 09 Haziran 2022 tarihinden itibaren başlanması gerekiyor. Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekiyor. İkinci ve gerekiyorsa üçüncü ilaçlama için de ayrıca bilgilendirme yapılacak. Mücadelede geç kalınması durumunda ciddi verim kayıpları yaşanabilecek. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra, kültürel, mekanik ve biyoteknik yöntemlerle de nasıl mücadele edilebileceğini ve kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekiyor. 2022 yılının üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon olmasını temenni ederim” diye konuştu.