Van'da emniyet kemeri takmanın önemi simülasyonda görüldü

Jandarma Genel Komutanlığına ait 'Emniyet Kemeri Simülasyon Kamyonu' Van'daki sürücülere kaza hissini yaşattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen 'Bir Hareketine Bakar Hayat' isimli proje çerçevesinde ülke genelinde eğitim ve farkındalık programları devam ediyor. Edremit ilçe meydanında sergilenen Emniyet Kemeri Simülasyon Kamyonu'na ve çocuk trafik eğitimlerine vatandaşlar yoğun gösterdi.

Trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri takmanın önemine vurgu yapmak amacıyla simülasyona katılan sürücüler, kaza anında yaşananları bir kez daha deneyimledi. Simülasyonda özellikle emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı. Jandarma personeli, simülasyon kamyonun yanı sıra, çocuklara trafik kuralları konusunda eğitimler verdi.

Simülasyon aracına binen vatandaşlar ise emniyet kemerinin hayati öneme sahip olduğunu yaşayarak öğrendiklerini kaydetti.