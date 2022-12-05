Van'da engelli sağlık çalışanları unutulmadı

SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince engelli personeller için moral ve motivasyon etkinliği düzenlendi. Hastane konferans salonunda düzenlenen etkinlikte canlı müzik performansı başta olmak üzere çeşitli aktiviteler düzenlendi. Etkinlikte bir konuşma yapan Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, engelli bireyler için bugün dolu dolu bir etkinlik düzenlediklerini belirtti. Başhekim Sarıkaya, “Engelli bireyler en sevdiğimiz çalışanlarımızdır. Bir engel de biz olmayalım anlayışıyla yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Bugün de farkındalık oluşturmak anlamında kendilerine bir moral etkinliği düzenledik. Yoğun bir katılım oldu. Ben bu vesileyle engelli sağlık çalışanlarımızın Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum” dedi.

Müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, engelli personele karanfil dağıtılarak ardından birlikte pasta kesildi.

Etkinliğe Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastane idari kadrosu ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.