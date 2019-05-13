Van'da ‘Engelliler Haftası' etkinlikleri devam ediyor

Van Anadolu Merkezi İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda düzenlenen programa Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fikret Yavuz ve Tarık Kuşman, Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, engelli çocuklar ile aileleri katıldı. Program, Van YYÜ Engelli Öğrenciler Danışman ve Koordinasyon Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Mengi'nin verdiği “Sosyolojik Bir Olgu Olarak Engellilik” konulu semineriyle başladı. Ardından İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Özlem Çelik'in “Engelli Bireylerin Ergenlik Sürecinin Yöneltilmesi” konulu semineriyle devam etti.

Daha sonra gençlerin “Engel Sizsiniz, Engel Biziz, Engelsiz” adlı skecin sahne almasıyla devam eden program, soru-cevap bölümüyle son buldu.