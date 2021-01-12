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Van'da Eren-1 Tendürek Operasyonu başladı

Van’ın Çaldıran ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı’nda başlatılan Eren-1 Tendürek Operasyonu kapsamında güvenlik güçleri adım adım teröristleri arıyor.

Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda başlatılan Eren-1 Tendürek Operasyonu kapsamında güvenlik güçleri adım adım teröristleri arıyor.


2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün isminin verildiği operasyonların ilki Tendürek Dağı'nda başlatıldı. Çaldıran ve Doğubayazıt ilçeleri arasında bulunan Tendürek Dağı'nda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle güvenlik korucularından bin 71 personelin katılımıyla başlatılan Eren-1 Tendürek Operasyonu devam ediyor. Karla kaplı bölgede güvenlik güçleri adım adım teröristleri arıyor.

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