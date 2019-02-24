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Van'da Eriş Kadir konseri

Van’da Üvercinka Kültür Sanat Organizasyonu tarafından ’Eriş Kadir Solo Keman Konseri’ düzenlendi.

Van'da Üvercinka Kültür Sanat Organizasyonu tarafından 'Eriş Kadir Solo Keman Konseri' düzenlendi.


Bir kafede düzenlenen konsere Vanlılar yoğun ilgi gösterdi. Konser sonunda bir açıklamada bulunan Üvercinka Kültür Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Taşdemir, konsere duyulan ilginin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, “Eski türkülerin modern ezgilerle harmanlanarak yeniden yeni seslerle ifade etme çabası içerisindeyiz. Eriş Kadir de bu sanatçılarımızdan biriydi. Bu anlamda sanatçımızı Vanlı hayranlarıyla buluşturduk. Bundan sonra da bu tür organizasyonlarımız devam edecektir. Ben ilgiden dolayı tüm Vanlılara teşekkür ediyorum” dedi.


Vanlılar ise bu tür organizasyonların ilin tanıtımı noktasında iyi olduğunu ifade ederek, Üvercinka Kültür Sanat Organizasyonuna teşekkür ettiler.

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