Van'da ‘Erken Yaşta Evlilik' konulu seminer

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” bünyesinde ‘Erken Yaşta Evlilik' semineri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri” programında bu hafta evlilik semineri verildi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, İpekyolu Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Mustafa Polat ve Şerif Onat, erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar, koruyucu önlemler, kadın ve çocukların korunmasına yönelik tedbirler hakkında bilgi verdi.

Kadınların ilgi gösterdiği seminerde, toplumda erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesi için yapılan farkındalık çalışmaları da anlatıldı.

Seminer, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.