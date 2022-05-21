Van'da ‘Eşek Arabası' yarışması

Van Fotoğraf Maratonu yarışması çerçevesinde düzenlenen 'Eşek Arabası' yarışması ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Van Fotoğraf Maratonu çerçevesinde Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi'nde 'Eşek Arabası' yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, fotoğraf sanatçıları ve vatandaşlar katıldı. 7 eşek arabasının katıldığı yarışma ilginç görüntüler oluştururken, en güzel manzarayı yakalamak isteyen fotoğraf sanatçıları ise adeta birbiriyle yarıştı.

Yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, ilçenin bu tür organizasyonlara hasret kaldığını ifade ederek, “Bu dönem bu organizasyonların güvenlikle ilgili sıkıntılar kalktıktan sonra yapılması ciddi anlamda ilgi uyandırdı. Memnuniyet hat safhada ve herkes bu konuyla alakalı güzel fikirlerini bizimle paylaşmaktadır. Katılım çok fazla. Çocuk, kadın ve erkeklerden yüzlerce kişinin güzel vakit geçirdiği bir organizasyon gerçekleşti. Yarın da Askani Yaylası'nda güzel bir şenlik düzenlemeyi düşünüyoruz. Yaklaşık 2 bin kişinin katılımını bekliyoruz. Dediğimiz gibi güvenlik tedbirlerin ortadan kalkmasıyla beraber bölgemiz festivallerle, güzelliklerle ismini dünyaya açıklayacak” dedi.

Fotoğraf sanatçıları ise bölgenin görülmeye değer güzelliklere sahip olduğunu ifade ederek herkesi davet etti.