İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da et kutularında 25 milyon lira değerinde 355 kilo eroin ele geçirildi

Van’da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Zeus ile birlikte bir et entegre ve paketleme tesisine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.

Van'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği Zeus ile birlikte bir et entegre ve paketleme tesisine düzenlenen operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan 355 kilo 680 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesinde faaliyet gösteren bir Et Entegre Parçalama ve Paketleme Tesisinde arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada; tesisteki et kolileri içerisine zulalanmış 687 paket halinde toplam 355 kilo 680 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ele Geçirilen Uyuşturucunun Yaklaşık Piyasa Değeri 25 milyon TL. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak tesis sahibi V.Ö. ve F.K. isimli 2 şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.