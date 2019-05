Van'da ‘Et ve Et Ürünleri Resmi Kontrol Uygulamaları' eğitimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından "Et ve Et Ürünleri Resmi Kontrol Uygulamaları" kapsamında eğitim verildi.

Toplam 55 kişinin katıldığı “Et ve Et Ürünleri Resmi Kontrol Uygulamaları” eğitimine Van merkez ve ilçe personelleri ile Bitlis, Muş, Siirt, Hakkâri, Ağrı ve Şırnak ilinden gelen personeller katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, eğitim programına ilişkin yaptığı açıklamada, hayvansal üretim açısından Van'ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, kursa katılım sağlayan bölge illeri ve Van'ın sınır bölgesinde olması hasebiyle et ve et ürünlerinin yasal olmayan yollardan girişinin önlenmesi, ele geçirilen ürünlerin kontrol ve denetim mekanizmasının il müdürlüklerinin yetkisinde olmasından dolayı bu toplantının açımızdan faydalı olacağı kanaatinde olduğunu söyledi. Müdür Görentaş, “Ülkemizde et ve et ürünleri mutfaklarımızda hemen hemen tüm yemeklerde kullanılmakta ve tüketilmektedir. Dolayısı ile toplum sağlığı açısından sofralara güvenilir et ve türevi ürünlerin ulaşmasında bizlere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. İnanıyorum ki toplantımız vesilesi ile sahada, uygulama ve pratik açısından, daha da bilinçlenip verim alacağımızı umut ediyorum. Gıda güvenliği ve kalitenin artırılabilmesi için işletmelerin kayıt altına alınması, hastalıkların kontrolü, izlenebilirliğin sağlanması, doğru nakil, soğuk hava zinciri, teknik ve hijyenik yönden sağlıklı işletmelerde etin işlenmesine kadar et ve et ürünleri için çok büyük bir önem arz etmektedir" dedi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Neşe Uğurlu Çabuker ise, eğitime katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.