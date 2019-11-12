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Van'da ev yangını

Van merkez Tuşba ilçesinde 3 katlı evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildilerEdinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi’nde İdris Danış isimli hasın evinde meydana geldi.

Van merkez Tuşba ilçesinde 3 katlı evde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişi, olay yerine sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiler


Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde İdris Danış isimli hasın evinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, 2 araç 8 personelle ivedi şekilde olay yerine intikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 4 kişi olay yerine sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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