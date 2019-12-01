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Van'da ev yangını

Van merkez Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Süphan Mahallesi Süphan Aile Destek Merkezi yanında bulunan bir evde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. 1 araç, 5 personelle yangına müdahele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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