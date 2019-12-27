Van'da ev yangını

Edinilen bilgiye göre yangın, Beyizümü Mahallesi Düzyol 36. Kümeevler Sokak'ta bir evde yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. 2 araç, 8 personelle yangına müdahele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.