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Van'da ev yangını

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Gaziosman Sokakta ikamet eden Abdulhalit Atalay isimli vatandaşın evinde soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

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