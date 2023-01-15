Van'da ev yangını

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evdeki eşyalar zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpasa Mahallesi Selçuklu 14. Sokak'ta ikamet eden Hekim Görür isimli vatandaşın evinde çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın, bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evdeki bütün eşyalar zarar görürken, evin çatı ve tavan döşemeleri kullanılamaz hale geldi.