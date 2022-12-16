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Van'da ‘Evlilik öncesi eğitim' semineri düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ‘Evlilik öncesi eğitim’ semineri düzenlendi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ‘Evlilik öncesi eğitim' semineri düzenlendi.


Van Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi başkanlığınca evlilik öncesi eğitim semineri düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminerde Sosyolog Mustafa Polat tarafından katılımcılara evlilik öncesi, evlilik süreci, evlilik ve doğru eş seçimi gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.


Kadınların ilgi gösterdiği seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

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