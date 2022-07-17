Van'da excimer lazer uygulaması ile sağlık turizmine de hizmet sunuyor

Van'da Urartu Göz tarafından uygulanan excimer lazer tedavisi yurt dışından da talep görüyor.

2005 yılından beri Van ve bölge halkına hizmet veren Urartu Göz, sunduğu kaliteli hizmetle yurt dışından da hasta kabul etmeye başladı. Özellikle halk arasında göz çizdirme olarak bilinen excimer lazer ameliyatı için Azerbaycan ve Kuzey Irak'tan hastaların gelmeye başladığını ifade eden Operatör Dr. Yusuf Evcimen, “Yıllardır Van ve bölgeye hizmet veren Urartu Göz, artık çevre ülkelere de hizmet vermeye başladı. Artık sağlık turizmi ile ilgili de ciddi girişimlerimiz var. Biz sağlık tedavisini turizmle birleştirerek ortak organizasyon şeklinde yapacağız. Böylece hem ilimize hem de ülkemize ekonomi açıdan daha çok katkı sunmuş olacağız” dedi.

Türkiye'nin cerrahi konularda birçok ülkeden çok daha iyi olduğuna vurgu yapan Evcimen, “Ülkemiz bu konuda iyi bir tecrübe ve birikime sahiptir. Keşke bu teknolojiyi biz de üretebilseydik. Çünkü bunlar yüksek maliyetli teknolojilerdir. Ama genç insanların gözlüklerle uğraşmaması, onları takmak istemeyenlerin konforunu arttırmak için iyi bir imkandır. Biz Urartu Göz olarak ‘No touch lazer' dediğimiz yöntemle iyi bir imkana sahibiz. Özellikle göz çizdirme yani excimer lazer başta olmak üzere göze dair diğer tüm uygulamaların tedavilerini burada yapıyoruz” ifadelerini kullandı.