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Van'da EYP düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van'ın Edremit ilçesinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, silah ve mühimmat ele geçirildi.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde 5 Nisan 2020 tarihinde icra edilen operasyonda 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet EYP düzeneği ve bir miktar piyade tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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