Van'da Facebook bölgesel istasyonu kuruluyor

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Habitat Derneği işbirliğiyle Van'da Facebook bölgesel istasyonun kurulma çalışmaları kapsamında “Bölgesel Topluluk Merkezi” protokolü imzalandı.

Van TSO toplantı salonunda düzenlenen törene Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bilişimciler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Habitat Derneğinin katkılarıyla Türkiye'de bölgesel merkezlerin kurulmaya başlandığını anımsattı. Bu kapsamda Van'da da bir bilişim istasyonu kuracaklarını ifade eden Başkan Takva, “Doğu Anadolu Bölgesindeki tek olma özelliği taşıyan bu merkez, çok geniş kapsamlı bir faaliyete zemin oluşturacaktır. ‘İş aramayın, işinizi kurun' diye bir sloganımız var. Şu iş arama hikayesini çözmemiz lazım. Bu ülkenin, bu illetten kurtulması lazım. Her yıl 800 bin insan iş piyasasında işsizler ordusuna katılıyor. Bu hepimizin sorunudur. Kendi ilimizde şu meseleyi çözmemiz gerekiyor. Daha fazla vergi verene, kendi işini kurana, genç girişimciye ihtiyacımız var. Maaş üretenlerin sayısını artırmak, maaş alanların sayısını azaltmamız gerekiyor. Van Bölgesel Topluluk Merkezinin bölgeye çok katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Kurulacak merkezle Van ve İstanbul arasındaki ilişkiyi kurumsallaştırmaları gerektiğinin altını çizen Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise, yatırımlarını Türkiye'de açacakları 12 bölgesel ofis üzerine yoğunlaştıracaklarını söyledi. Van'ın yüksek bir potansiyeli olduğuna vurgu yapan Hazır, “Bir milyonluk nüfusa sahip Van, aynı zamanda uluslararası ticarete doğru evrilebilecek bir şehirdir. Van'ı; yatırımlarımızı, eğitimlerimizi, önceliğimizi verdiğimiz bir il olarak tasarlıyoruz” diye konuştu.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar ve TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir'in de birer konuşma yaptığı toplantı, protokol metinlerinin imzalanmasının ardından son buldu.