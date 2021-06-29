Van'da fenilketonüri hastalarına farkındalık atölyesi

Van Ticaret ve Sanayi Odasında (Van TSO) gerçekleştirilen etkinlikte Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından fenilketonüri hastalarının yedikleri yiyeceklerle ilgili atölye çalışması yapıldı. Burada fenilketonüri hastalarına yönelik yemeklerin ve tatlıların nasıl yapıldığına dair ailelere bilgilendirilmelerde bulunuldu. Etkinlikte bir açıklamada bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, İl Sağlık Müdürlüğü olarak fenilketonüri hastalığına ve bu hastaların yedikleri yiyecekler ile ilgili atölye çalışması yaptıklarını söyledi. Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu ve Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile birlikte organize edilen atölye çalışmasına 4 fenilketonürili çocuk ve annelerinin katıldığını dile getiren Soğanda, “Burada 4 tane fenilketonürili olan çocuğun annesi ile birlikte iki çeşit tatlı, bir çeşit patates ve bir çeşit de köfte yemeği yaparak bu çocuklara ikramda bulunacağız. Buradaki amacımız bu çocukların bir öğün karnını doyurmak değil, bu hastalık hakkında halkın farkındalığını arttırmak. Çünkü fenilketonüri hastalığı, çok bilinmeyen bir hastalıktır. İlimizde oran çok fazla olmasına rağmen, toplumda çok iyi bilinmiyor. Bu yüzden aileler, çocuklarının diyetlerine çok dikkat edemiyorlar. Ürünler oldukça pahalı. Bunun yanında diyet sıkıntısı yaşayan hastalarımız da ağır zeka engelli olabiliyor. Bundan dolayı böyle bir farkındalık ile insanlara, doğar doğmaz topuktan alınacak topuk kanıyla fenilketonüri hastalığının konmasının önemi ve bu anlamda toplumsal farkındalığın oluşturulmasını amaçladık” dedi.

Etkinlikte, Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Ali Geyik, Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) Başkanı Nurullah Kaplan da yer aldı.