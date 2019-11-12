İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da fidan dikimi

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı’nın katılımıyla ‘Geleceğe Nefes’ kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı'nın katılımıyla ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında fidan dikimi yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, Van'ın Kurubaş mevkinde fidan dikimi yapıldı. Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, çok sayıda adliye personeli, denetimli serbestlik yükümlülerinin yanı sıra Van Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü ile hükümlülerin katıldığı etkinlikte, fidanlar dikilerek can suyu verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.