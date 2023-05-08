Van'da fide ve tohum satışları başladı

Van'da havaların ısınmasıyla fide ve sebze tohumu satışları başladı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla köylüler bahçe ve arazilerinde, şehirde yaşayanlar ise evlerinin bahçe ve balkonlarındaki saksılarda ekmek üzere sebze ve meyve fidesi satan yerlere yöneldi. Fide fiyatları 3,5 ile 10 TL arasında satılırken, insanlar özellikle domates, biber, salatalık, soğan, patlıcan, kavun ve çilek gibi fidelere yoğun ilgi gösteriyor. Havaların soğuk olmasından dolayı bu sene fide satışlarının biraz geciktiğini belirten İsmail Çınar, önümüzde haftadan itibaren satışlarda bir yoğunluğun olacağını öngördüklerini söyledi. Çınar, geçen seneye oranla fiyatlarda artış olduğunu ifade ederek “Her sene fiyatlar artmasına rağmen insanlar sebze yetiştirmeyi seviyorlar. Satışlarımız da her yıl artıyor. Sabit müşterilerimiz var. Sattığımız fideler ve tohumlar kaliteli olduğu için insanlar tarafından tercih ediliyor. Sebze fidelerimizi Antalya, Mersin ve Siirt illerinden kış mevsiminde sipariş veriyoruz. Bahar aylarında elimizde oluyor, biz de bu şekilde satıyoruz. Fide fiyatlarımız da kaliteye göre değişiyor” dedi.

Fide alıcıları ise her yıl fideleri aynı yerden aldıklarını ve memnun olduklarını söylediler.