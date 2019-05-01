Van'da “Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi” paneli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi-Eylem Planı (2018-2023) ve Cumhurbaşkanlığı III. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kadınların finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve farkındalıklarının arttırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye İş Kurumu Müdürlüğü (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) işbirliği ile "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi" paneli düzenlendi.

450 kadının katılımıyla gerçekleştirilen seminerde; kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi, yerli malı kullanımı ve girişimcilik gibi konularda bilgilendirildiği eğitimin Moderatörlüğünü İl Müdürü Abdurrahman Çohaz gerçekleştirirken; İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar, KOSGEB KOBİ Uzmanı Mehmet Ali Arvas, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Bayram Iğdır ve TİSVA Van Şube Yönetici Gurbet Tunç da kadınlara teşvikler ve destekler hakkında hizmetlerini anlattılar.

Burada bir konuşma yapan Çohaz, "Dünyadaki uygulamalara bakıldığında tam bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya aktif olarak katılımlarıyla mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Kadının toplumsal yaşamındaki konumunun güçlendirilmesi, kadınlara karşı ayrımcılığın kaldırılması ülkemizin öncelikli hedeflerindendir. Bakanlık olarak kadının her alanda güçlenmesi için ‘Güçlü Kadın Güçlü Aile ve Güçlü Türkiye' sloganı ile tüm kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektör işbirliği ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Panelistlere ve katılımcılara belgelerinin takdim edilmesiyle program son buldu.