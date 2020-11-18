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Van'da fırın denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında fırınlarda denetim yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Gıda mühendisleri eşliğinde merkez üç ilçede başlatılan denetimler kapsamında ekipler, Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan unlu mamul üretim ve satış noktalarını denetledi. Buradaki işletmeleri tek tek gezen zabıta ekipleri; gramaj, hijyen, maske ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri gibi konuları denetledi.


Yapılan denetimlerde maske ve eldiven kullanmadan üretim yaptığı belirlenen işletmelere cezai işlem uygulanırken, diğer işletme sahipleri ise kurallara uyma konusunda uyarıldı.


Öte yandan, kent genelinde ekmek ve unlu mamullerinin üretildiği işletmeler başta olmak üzere gıda maddeleri üretim ve satışı yapılan tüm işletmelerdeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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