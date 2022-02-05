Van'da fırtına Van Gölü'nü coşturdu

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, Van Gölü sahillerinde dev dalgalar oluştu.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artırarak sürdüren fırtına, Van'da hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 25 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgaların yüksekliği 3 metreyi geçerken, İskele Mahallesi'nde dalgalar Feribot İskelesi'nin etrafındaki 2 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aştı. Fırtına nedeniyle Van Gölü'nde oluşan dalgalardan dolayı balıkçılar göle açılamadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Van çevresinin aralıklı kar yağışlı, Van'ın güney kesimleri ve Hakkari çevresinin ise öğle saatlerine kadar aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiğini söyledi. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, “Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batılı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü hava durumu parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, sabah saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, öğle saatlerinden itibaren ise rüzgarın etkisini kaybetmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Van 1, Muş eksi 1, Bitlis eksi 2 ve Hakkari'de eksi 2 derece olması beklenmektedir” denildi.

Buzlanma, çığ ve don uyarısı

Buzlanma, çığ ve don uyarısında bulunan yetkililer, “Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma gibi.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” dedi.