Van'da 'Fried Chicken' filmine yoğun ilgi

Dr. Funda Özşener'in senaryosunu yazdığı Fried Chicken (Kızarmış Tavuk) adlı kısa film büyük ilgi gördü.

Yönetmenliğini Ersin Endakçi'nin yaptığı, Server Beyde, Adnan Yağız ve Cevat Sarı'nın oynadığı Fried Chicken filminin galası, kentteki bir kafede yapıldı. YYÜ'den birçok akademisyenin katıldığı film, büyük ilgi gördü. Filmin kamera arkası görüntülerinin de izletilmesinin ardından kısa bir söyleşi yapan Doç. Dr. Funda Özşener, ilginin kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Şayet bize ‘Fried Chicken ne anlatıyor?' Diye bir soru gelseydi, ilk öğrenmek isteyeceğimiz şey bu soruyu kimin sorduğu olurdu. Medya mı yoksa seyirci mi? Çünkü iki cevabımız var. Fried Chicken, çok sevdiği sahibinden çalınan zavallı bir tavuğun maceralı öyküsüdür ya da senaryomuz şöyle bir gerçeğe dayanır: Çağdaş dünyada acılar bize komik görünür. Fakat bu durum ister medya ister kültür isterse bizzat benliklerimiz tarafından, onlar eliyle imal edilmiş olsun, insanla kalbi arasındaki mesafe koşarak aşılacak gibi değildir. Sonunda mutlaka bir tuzağa düşersiniz. Günümüzde komik olan her şey, birileri hala onlara gülmeye devam etse de artık kederli olana dönüşmüştür. Böylece, belki de aç olduğu için tavuk çalan meçhul bir askerin elinden tek mülkünü geri almak adına yola düşen köylünün durumu ya da mayına basmak veya sisler içindeki bir ormanda kaybolmak, ağlamak, komik olmaz. Biz onu öyle anlatmadıysak şayet” ifadelerini kullandı.

Filmin galası, senariste ve yönetmene yöneltilen soruların cevaplanmasının ardından verilen kokteyle son buldu.