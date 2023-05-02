Van'da fuarların startı verildi

Van'da İpekyolu Expo Fuar A.Ş. tarafından düzenlenen fuarların startı verilirken, mayıs ayı içerisinde üç fuarın peş peşe düzenleneceği belirtildi.

Bir lokantada ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Can Çelik, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle fuarlara belli bir süre ara verildiğini hatırlattı. Van'da 3 Mayıs itibariyle fuarların startını vereceklerini ifade eden Çelik, Van'ın artık bir fuar şehri haline geldiğini söyledi.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Uygun'un da kısa konuşmasının ardından bu yıl 13'üncü kez kapılarını açacak olan Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ile ilgili açıklamada bulunan Fuar Koordinatörü Kemal Ulak, Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nın Doğu, Güneydoğu ve Ortadoğu ekseninde sektörün buluşma noktası olarak kabul edildiğini söyledi. Fuarın, bölgenin en büyük çiftçi buluşması haline geldiğine dikkat çeken Ulak, “Bölgede tüm çiftçiler ve tarım birimleri tarafından beklenen fuarımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Van Valiliği, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Van'daki ziraat odaları tarafından desteklenmektedir. Fuarımızda tarım ve hayvancılık aletleri, tohum, sulama sistemlerinin yanında birçok gıda ürünü sergilenecektir. Her yıl traktör ve tarım aletlerinde satış rekorları gerçekleştirilen fuara başta ilimiz çiftçileri olmak üzere Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis'ten çiftçilerimizin fuara katılımını bekliyoruz” dedi.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. olarak fuara çok iyi hazırlandıklarını belirten Ulak, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın fuara özel bir sergisi olacaktır. Bu istikamette tüm tarım birimlerine ve çiftçilerimize özel bir hizmet sunacaklardır. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü tarafından tüm halkımıza ücretsiz fidan dağıtımı yapılmaktadır. Birbirinden renkli stantlarımız kurulmuş olup çeşitli ürün ve hizmet tanıtımı yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Her yıl on binlerce ziyaretçiyi yüzlerce profesyonel katılımcıyla buluşturan fuarda 150 firmayı 50 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Ulak, “Fuarımızda en güzel kuzu yarışması düzenlenecek olup çiftçilerimize bilgilendirme ve sunumlar yapılacaktır. Ayrıca bölgemizde rağbet gören 81 ilden gelen yöresel lezzetler fuarda sergilenecektir. Fuar boyunca ücretsiz servislerimiz halkımızın ve çiftçilerimizin hizmetinde olacaktır. Fuarımızın başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını diler, tüm halkımızı bu büyük şölene bekliyoruz” diye konuştu.