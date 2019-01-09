İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da fuhuş operasyonu: 5 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ay süreli yapılan takip ve tespit sonucu düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince iki ay süreli yapılan takip ve tespit sonucu düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca “Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Yer ve İmkân Sağlama” suçundan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince 2 ay süreli çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Takip ve tespitler çerçevesinde ‘Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme, Yer ve İmkân Sağlama' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 4 Ocak'ta Van ve Diyarbakır'daki 6 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; Van'dan İ.D., Y.T., İ.M., N.A., E.Y., F.Ö., Diyarbakır'dan R.D. olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen F.Ö. cumhuriyet savcılığınca serbest, E.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest, İ.D., Y.T., İ.M., N.A. ve R.D. isimli 5 şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca, fuhuş yaptığı tespit edilen 27 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'inci maddesine göre 28 bin 728 TL idari para cezası uygulanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.