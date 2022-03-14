İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da Galatasaray ve Beşiktaş taraftarı arasında gerginlik

kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlanan derbi maçın ardından taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.


Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta kapanış maçında Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Galatasaray'ın 2-1 galibiyetiyle biten mücadelenin ardından Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddesinde sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.


Yaşanan gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sorunsuz bir şekilde son buldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.