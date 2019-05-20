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Van'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması

Van’da, Galatasaray taraftarı Şampiyonluk sonrası sevinç gösterisinde bulundu.

Van'da, Galatasaray taraftarı Şampiyonluk sonrası sevinç gösterisinde bulundu.


Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Puan tablosunda 69 puanla liderliğe yerleşen sarı-kırmızılı ekip, ligin bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.


Türk Telekom Stadı'nda son düdüğün çalmasıyla birlikte, Van'da taraftarlar sokaklara döküldü. Kent Meydanı'nda bayraklarıyla bir araya gelen taraftarlar araçlarıyla şehir merkezinde konvoy yaparak şampiyonluğu kutladı.


Ellerinde sarı-kırmızılı bayraklarla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, şampiyonluğu hak etiklerini söyledi.

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