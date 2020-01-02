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Van'da geceli gündüzlü karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, 164 iş makinesi ve 530 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.


Dün gece saatlerinde kentte etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışma başlatan karla mücadele ekipleri, gece boyu küreme ve tuzlama çalışması yaparken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler kar yağışının da etkisini kaybetmesiyle yol ve kaldırım çalışmalarına başladı. Yol Yapım Bakım ve Onarım, Park Bahçeler ve Fen İşleri Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için Cumhuriyet, Maraş, İki Nisan, Sıhke, Zübeyde Hanım, Hacıbekir, Kale Yolu ve Erek Dağı caddeleri başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


Ayrıca karla mücadele ekipleri, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray, Başkale ve Saray ilçelerinde kapanan 5 mahalle ve 6 mezra yolunu da ulaşıma açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

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