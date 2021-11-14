Van'da ‘Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri' etkinliği

Van'da düzenlenen ‘Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri' etkinliği büyük ilgi gördü.

Anadolu'nun kadim anlatı, aşık ve söz geleneği olan "Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri" etkinliği, Van'ın en eski kahvelerinden olan Kardeşler Çay Evinde yaşatılmaya çalışılıyor. Van'da meddahlık geleneğini devam ettiren Aziz Saydut'un hikayeler anlatmasıyla başlayan etkinlik, Aşık Çağlari'nin türküleriyle devam etti. Şair ve yazar Ercan Ulutaş'ın ‘Şükür Allah'ım Çok Şükür' şiirini okumasıyla etkinlik sona erdi.

Program sonunda açıklamalarda bulunan Aziz Saydut, "Gelenekten Geleceğe Hikaye, Türkü ve Şiir Geceleri"nin kültürümüzün olmazsa olmazlarından olduğunu belirterek, “Van'da bu geceleri yaşatarak gelecek nesillere kültürümüzü anlatmak istiyoruz. Bu vesileyle her zaman olduğu gibi bu gece de bizlere hem gönlünü hem kapılarını açan, sıcacık çayları ile içimizi ısıtan Dolayı Öztürk ustamıza çok teşekkür ederiz. Programımıza katılan dostlardan başta Ercan Türker olmak üzere herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Biliyoruz ki bu tarz kültürel etkinliklere toplum sahip çıktıkça yaşar. Biz de bu doğrultuda elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız inşallah" dedi.