Van'da “Genç Ağaçlar Kök Salıyor” projesi

Proje kapsamında il merkezine davet edilen Çaldıran, Muradiye ve Özalp ilçelerindeki üniversiteye hazırlanan gençler, sinema ve gezi organizasyonuyla unutulmaz bir gün yaşadılar. Halk eğitim merkezi müdürlüklerince sağlanan eğitmenler tarafından yükseköğretime geçiş ve lisans yerleştirme sınavlarına yönelik eğitimler verilen gençler, “Genç Ağaçlar Kök Salıyor” projesi kapsamında da sosyal aktivitelerle desteklenmeye devam ediliyor. İlçelerden farklı günlerde gelen 480 genç, sınav öncesi motivasyonlarının artırılması ve sınav streslerinin azaltması amacıyla Van AVM'de sinemaya götürüldü. İzlenen filmin ardından Van Gölü kenarındaki Kocaeli Dostluk Parkı'nda yemeğe geçildi. Yemek sonrası sahilde vakit geçiren ve fotoğraflar çeken gençler, güzel bir günün ardından ilçelerine uğurlandı.

Daha önce proje kapsamında Çaldıran, Muradiye, Saray ve Özalp Sürekli Eğitim Merkezlerinde üniversiteye hazırlanan gençlere üniversite hazırlık eğitim seti, soru bankası ve kırtasiye malzemeleri dağıtımı gerçekleştirilmişti.