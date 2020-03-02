Van'da “Genç Umutlarla Mutlu Yarınlara” projesi

Eğitim ve Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından hazırlanan ve 2019 İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen “Genç Umutlarla Mutlu Yarınlara” projesi Van'da hayata geçirildi.

Çocuk ve gençlerin olumsuz internet bağımlılığı ve sağlıklı teknoloji kullanımı, obezite ile mücadele, sağlıklı yaşam kültürü ve fiziksel egzersizlerin önemi, gençlerde madde bağımlılığı belirtileri, zararları, baş etme yolları ve önleme çalışmaları kapsamında “Genç Umutlarla Mutlu Yarınlara” projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile farklı kurumlar arasında imzalanan protokol gereği, Şehit İbrahim Karaoğlan Lisesi, Vangölü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TOKİ Memursen Mehmet Akif İnan Ortaokulu, Şehit Nurettin Türkmen Ortaokulu, Vali Adnan Darenderiler Ortaokulu, Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi, Karpuzalan Ortaokulu ve Tunca Uras Ortaokulunda müzik, resim ve hat sanatı malzemeleri dağıtılarak atölyeler kuruldu.

Malzeme dağıtımı yapılan okullarda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. döneminde konser ve sergi oluşturmaları sağlanacak. Çalışma kapsamında ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullarda öğrenci, öğretmen ve velilere konferanslar da verileceği belirtildi.

Proje ortakları ve iştirakçilerinin ise Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden oluştuğu bildirildi.