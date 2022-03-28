Van'da ‘Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması' sona erdi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sezai Karakoç anısına düzenlenen ‘Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması' sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl geleneksel olarak düzenlediği gençler arası kültür ve sanat yarışmalarından "Bir Şiir Bir Nefes" şiir okuma yarışmasının Van finali İpekyolu Gençlik Merkezinin konferans salonunda yapıldı. 14-17 ve 18-25 yaş aralıklarında bay/bayan olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlerin ödüllendirildiği yarışmada birinci olan gençlerin bölge finalinde yarışacakları belirtildi.

Burada konuşan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye geneli yapılan ‘Gençler Arası Şiir Okuma Yarışması'na Van'da gençlerin fazla ilgi göstermesinden mutlu olduğunu belirterek, “Milli duygularımızı ve kültürümüzü en iyi şekilde anlatan Türk müziği, tiyatro ve şiirin yaşatılması, gençlerimiz arasında yaygınlaşmasının sağlanması, benimsenmesi ve gençlerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yarışmalarda birinci olanları tebrik ediyorum” dedi.