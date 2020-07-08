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Van'da gençlerin sosyal mesafeli halayı

Van’da bir grup genç bellerindeki pantolon kemerleriyle sosyal mesafeyi sağlayarak doyasıya halay çekti.

Van'da bir grup genç bellerindeki pantolon kemerleriyle sosyal mesafeyi sağlayarak doyasıya halay çekti.


Van'ın Edremit ilçesinde pikniğe giden İbrahim Akdoğan ve beraberindeki arkadaşları, aylardır özledikleri halay için ilginç bir yöntem buldu. Bellerindeki kemerleri çıkararak sosyal mesafeyi sağlayan Akdoğan ve arkadaşları, araçtan çalınan müzik eşliğinde doyasıya halay çekti. Aylardır halay çekemediklerini ifade eden Akdoğan, “Arkadaşlarımla birlikte Edremit ilçesine pikniğe gelip eski günlerdeki gibi doyasıya eğlenmek istedik. Fakat virüsten dolayı maalesef fazla birbirimize yaklaşmıyoruz. Biz de belimizdeki kemerleri çıkararak belli bir mesafeyi koruyarak halay çekmeye karar verdik ve doyasıya eğlendik” dedi.

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