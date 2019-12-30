Van'da ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor' projesi

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, kentin anılan ya da yetiştirmiş olduğu tarihi şahsiyetlerin rol model olması ve gençlerin milli, manevi ve kültürel değerlerini bilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor' projesi devam ediyor.

Proje kapsamında hadis, din alimi ve Osmanlı matbaasında basılan ilk Türkçe eser olan Van kulu lügatı eserinin yazarı Vankulu Mehmet Efendi'yi anma konferansı düzenlendi. Van Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kürsüye çıkan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Vural Öntürk, Vankulu Mehmet Efendi'nin hayatı, kişiliği ve eserleri hakkında önemli bilgiler aktardı.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan “Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor” protokolü kapsamında gençlerin geçmişlerini bilmeleri, Van'ın yetiştirmiş olduğu değerleri tanımaları ve onları rol-model almaları için düzenlenen programların devam ettiğini ifade eden Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gençlerimizin yaşadığı kenti tanımaları, bu kentin yetiştirmiş olduğu değerleri bilmeleri ve onları rol-model almaları için ‘Gençlik Geçmişiyle Buluşuyor' projemizi hayata geçirdik. Bugüne kadar içinde Vani Mehmet Efendi, Seyyid Ahmet Arvasi, eski Başbakanlarımızdan Ferit Melen gibi ülkemizin dini, sosyal ve siyasi hayatına sirayet etmiş Van'ın yetiştirmiş olduğu önemli değerleri gençlerimize anlatmaya çalıştık, onları rol-model almalarını sağlamak için bu programları düzenliyoruz. İleriki zamanlarda yine ülkemizin ve ilimizin tarihine, kültürüne yön vermiş başka kişilikleri de gençlerimize anlatmaya çalışacağız. Yardım ve katkıları için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığına ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederim” dedi.

Vankulu Mehmet Efendi konferansı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Halit Yabalak tarafından düzenlenen ve farklı sanatçıların eserlerinden oluşan karma resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.