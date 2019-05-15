Van'da ‘Gençlik Haftası' etkinlikleri başladı

Van'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayıyla düzenlenen ‘Gençlik Haftası' etkinlikleri başladı.

Sabah saatlerinde ‘Gençlik Haftası' münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Valiliği önünde bir tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Tören yapılan gençlik konuşmasıyla son buldu.