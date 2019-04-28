Van'da “Gençlik Tarihe Pedallıyor” projesi

Hayata geçirilen “Gençlik Tarihe Pedallıyor” projesi kapsamında Van'ın Edremit ilçesinden geçen tarihi Şamran Kanalı kenarında bisiklet süren 20 genç, hem tarihi bilgilerini arttırıyor hem de spor yapıyor. İl merkezinde sosyo-ekonomik yönden dezavantajlı 19-24 yaş aralığındaki 20 genç, gezilerle birlikte gittikleri tarihi yerlerin araştırmalarını yapıp fotoğraflarını çekerek tarihe tanıklık eden insanlarla görüşüyor. Proje kapsamında tarihsel gezilerden elde edilecek bilgiler ışığında “Gençler Tarihe Pedallıyor” adı altında bir dergi çıkarılması da hedefleniliyor.