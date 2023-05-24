Van'da GETAT Merkezi açıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mezoterapi, akupunktur, prolotrapi, hacamat ve kupa uygulamalarının yapıldığı GETAT Merkezi hizmete açıldı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek hizmet binasında açılışı yapılan yeni merkezle ilgili bir açıklama yapan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, daha önce hastane bünyesinde olmayan bir hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. GETAT'ın tamamlayıcı geleneksel tedavileri kapsadığını ifade eden Başhekim Sarıkaya, “GETAT, uygun hekim tarafından seçilmiş, doğru teşhisle yapıldığı zaman konfor ve sağlık açısından ciddi artıları olan tedavilerdendir. Şu an çeşitli uygulamalarla sertifikası olan 3 hekimimiz ve bir hemşiremizle başladık. İnşallah bunu geliştireceğiz. Yakında ozon gibi tedavileri de ekleyerek tam bir geleneksel tedavilerin yapıldığı merkez haline getireceğiz” dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni ek binasını tamamıyla hizmete almış olduklarını da sözlerine ekleyen Sarıkaya, acil ve yataklı servis hizmetiyle birlikte ek binanın tam kapasiteyle çalıştığını kaydetti.

Merkez açılışına İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun ve hastane idaresi çalışanları katıldı.