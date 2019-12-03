Van'da GGK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Doğu Anadolu Bölge toplantısı, Van'da gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde bölgenin TOBB Genç Girişimciler İcra Kurulu il başkanları bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Van için 3 önemli konu olan turizm, gastronomi ve bilişimi ele alan bölgenin genç girişimcileri, bu 3 konu üzerinde projeler üretecek. Van'da gerçekleştirilen bölge toplantısında; TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Bingöl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Kurulu Başkanı Faysal Açıkbaş, TOBB Ağrı GGK İcra Kurulu Başkanı Bünyamin Yıldırım, TOBB Bitlis GGK İcra Kurulu Başkanı Bilal Kardoğan, TOBB Erzincan GGK İcra Kurulu Başkanı Adem Mühürdaroğlu, TOBB Kars GGK İcra Kurulu Başkanı Ferhat Şur, TOBB Iğdır GGK İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Yazıcı, TOBB Elazığ GGK İcra Kurulu Başkanı Tuncay Çeçen ve Başkan Yardımcısı İbrahim Kalkancı, TOBB Tunceli GGK İcra Kurulu Başkanı Zeki Arguç ile TOBB Van GGK İcra Kurulu Başkanı Seyhan Demir yer aldı.

“Ciddi fikirler ortaya çıkıyor”

Van TSO'da gerçekleştirilen bölge toplantıyla ilgili konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Bingöl GGK İcra Kurulu Başkanı Faysal Açıkbaş, toplantı amaçlarını anlattı. Açıkbaş, “Bölge toplantılarımız rutinden ziyade yapılan toplantılardır. Bunu niçin yapıyoruz ve neden önemsiyoruz? Biz stratejik bir bölgeyi temsil ediyoruz. Hem coğrafik olarak hem de geri kalmışlık olarak. Girişimcilik anlamında biz bunu ne kadar geliştirebiliriz ve ne kadar rol model olabiliriz, bunları ele alıyoruz. Yaptığımız toplantılarda da bu anlamda ciddi fikirler ortaya çıkıyor” dedi.

“Projeler ortaya koymak istiyoruz”

Van'da yaptıkları toplantıda 3 önemli gündem maddesinin ön plana çıktığını ifade eden Açıkbaş, şunları söyledi:

“Turizm, gastronomi ve bilişim. Bu 3 ana maddenin altını doldurarak ciddi projeler ortaya koymak istiyoruz. Biz bu bölgede ötelenmişliğin, geri kalmışlığın makul kaderini biraz kırmak istiyoruz. TOBB Genç Girişimciler Kurulunun ana misyonundan bir tanesi girişimciye rol model olmaktır. TOBB Genç Girişimcilerin il başkanları kendilerini, kendi illerinde kanıtlamış, kendi işlerini geliştirmiş ve kendi illerinin dinamiği olmuş insanlardır. Bu kişiler aslında rol model olabilirler. Van özeline baktığımız da Seyhan Başkan öyledir. Biz bunları ön planda tutarak ildeki insanları girişimciye kazandırmak istiyoruz.”

“Genç girişimciler Türkiye için bir fırsattır”

Üniversitelerle işbirliği içinde çalışmaları gerektiği hususuna dikkat çeken Açıkbaş, “Bizim en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi üniversitelerdir. Çünkü üniversitede okuyan insanlar bir zaman sonra gelecek kaygısı yaşamaya başlıyor. Tam da bu noktada, ‘biri bana yol göstermeli' denildiği anda genç girişimciler devreye giriyor. Bunu doğru anlatmak gerekiyor. Çünkü Genç Girişimciler Kurulunun Türkiye için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu kurul finansa erişim ve yol gösterici anlamında ciddi bir kuruldur. Biz burada bir köprü görevi de görüyoruz. Girişimci adayını finansmana kavuşturuyoruz. İnsanları bu anlamda doğru yönlendirmek önemli bir husustur” diye konuştu.

“Para kazanmayı öğretirsek suç oranı düşer”

Bölgedeki suç oranın düşmesi için, insanlara para kazandırılmanın yollarının öğretilmesi gerektiğini belirten Açıkbaş, şöyle dedi:

“İnsanlara para kazandırmanın yollarını öğretir ya da insanlara para kazandırırsanız, suç oranını o kadar azaltırsınız. Çünkü suça yönelme azalır. Aslında girişimcilik bu kadar önemlidir. Ekonominin dinamiği ve temel taşı gençlerden oluşuyor. Genç girişimciler olmazsa ilerideki iş insanları da olmaz. Biz birazda kendi ilimize ve bölgemizde bu şekilde iyilik yapmak istiyoruz. İnsanları suçtan uzaklaştırıp, para kazandırmanın yollarını öğretmek önemlidir. Para kazanmaya başladığın zaman suçtan uzak kalıyorsun. TÜİK verilerine baktığımızda, suç oranlarının en yüksek olduğu bölgeler arasındayız. Bu acı ama gerçek. Biz insanlara bu şekilde yardımcı olabiliriz.”

“İş aramayın, iş kurun” sloganı

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'nın iş ile ilgili sloganına değinen Açıkbaş, “Necdet Takva'nın çok güzel bir sloganı var. Bende bunu çok beğeniyorum. ‘İş aramayın, iş kurun' diyor. Bu çok önemlidir. Bende üniversitelerde yaptığım konuşmalarda bunu hep söyledim. Kendi işinizi kurun ve kendi işinizin patronu olun. Ben milyonlar kazanan bir insan değilim. Ama ben geçimimi girişimcilik ile sağlıyorum. Çünkü ben bir girişimciyim, tacirim. Bu şekilde evime ekmek götürüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Ayda 3-5 bin lirayı beklemektense, bir girişim yaparak 500 lira kazanmam beni çok mutlu ediyor. İşin mutluluğu buradadır aslında. Başkasının eline bakmak değil. Bir zaman sonra başkasının işini neden yapayım, kendi işimi yaparım dersin. İnsanları bu konuda cesaretlendirmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“İnsanları cesaretlendirmeliyiz”

“Finansmana erişim noktasında ciddi bir seviyedeyiz” diyen Açıkbaş, devletin sağladığı destekleri anlattı. Açıkbaş, “Devletin bu dönemde çok fazla teşvikleri var. Her konuda destekler veriliyor. Küçük, orta ölçekliden tutun büyük ölçekli işletmelere kadar birçok destek alabiliyorsunuz. Hatta bankaların şu anda girişimcilikle ilgili faizsiz kredileri var. İnsanları bilinçlendirip, cesaretlendirmek gerekiyor. Teşvik olaylarında ciddi hibeler var. Bu şekilde verilen destekleri kullanmak gerekiyor. Yani devletin kurumları, çalıştırdığın işçilerin sigortasından maaşına kadar birçok noktada destekleri var. İnsanın elini çok iyi bir şekilde kolaylaştırıyorlar. Bu dönemde girişimci olmak çok kolay. Bu yüzden de insanları cesaretlendirip, ‘her ticaret yapan batar' algısını kırmamız gerekiyor. Biz de bu anlamda genç girişimciler olarak devreye giriyoruz” şeklinde konuştu.

“Van'da bir ilk”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Van İl Başkanı Seyhan Demir ise, Doğu Anadolu Bölgesindeki ilk Genç Girişimciler İcra Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Demir, “Bu toplantı bizim için çok önemli. Van'ın da bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Ev sahipliğini yapacak alt yapımız zaten var. Van Ticaret ve Sanayi Odasının alt yapısı bizlerinde geçmiş tecrübeleriyle bu ev sahipliğini en iyi şekilde yapıp, bölgedeki Van'dan daha az gelişmiş illere rol model olabileceğimizi düşünüyoruz. Şunu tekrar etmek gerekirse Doğu Anadolu Bölgesinin yer alan 14 ilin başkanlarını burada ağırladığımız için çok mutlu olduk. Bu bizim için çok önemli, çünkü bir ilktir. Bu kıymetli program vesilesiyle bölgesel işbirliklerini artırmayı düşünüyoruz. Bununla beraber dostluklarımız da kesinlikle pekişeceğini düşünüyoruz” dedi.

“Potansiyellerimizi ekonomiye dönüştüremiyoruz”

Gerçekleştirilen bölge toplantısının önemi hakkında bilgiler veren Demir, şunları söyledi:

“İlimiz ve bölgemizle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Bölgemizdeki kentlerin bir birine benzer ekonomik parametreleri var. Hepimiz Türkiye'nin en doğusundayız. İktisadi kalkınmadan yeterince faydalanamıyoruz. Kendi kaynaklarımızı ve zengin potansiyellerimizi ekonomiye dönüştüremiyoruz. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu da bizim ortak kaderimiz. Bu bulunduğumuz coğrafyada da insanoğlunun her türlü tarihsel süreçlerine ev sahipliği yapmış, medeniyetler kurulmuş, kültürel anlamda zengin ve çok kadim bir coğrafya. Ancak biz bu zenginlikleri, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine entegre etme konusunda güçlükler yaşıyoruz. Kolektif bir akıl ile bu problemleri aşacağımızı düşünüyoruz. Bölge toplantılarımızın bir çıktısı da budur.”

“Verileri değiştirebiliriz”

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 14 ilin toplam nüfusunun yaklaşık 6 milyon olduğuna değinen Demir, “Bölgesel anlamda da çok genç ve dinamik bir nüfus potansiyelimiz var. Yalnız çok kötü bir oran olarak yüzde 21'in üzerinde bir işsizlik rakamımız var. Yine kişi başı gelirde de 14 bin lira dolaylarında ve Türkiye'deki en son sıralarda maalesef Doğu Anadolu Bölgesindeki iller var. Yalnız bu verilerin değiştirilebilir parametreler olduğunu düşünüyoruz. Bu veriler kalıcı veriler değil. Bizlerin misyonu da budur. Bunun için ortak bir akıl ve kolektif bir hareketle bu verileri hep beraber değiştirebileceğimizi düşünüyor ve toplantımızda da bir sonuç raporu da yayımlayacağız. Ortak bir platform geliştirip, bölgemizin kaderini değiştirmek üzere bir misyon üstleneceğiz” ifadelerini kullandı.

Bölgedeki az gelişmişliğin değiştirilebileceğini dile getiren Demir, “Bizim misyonlarımızdan biri de bölgeler arası gelişmişlik ve gelir seviyesi göz önünde bulundurularak kalkınmayı önceleyecek sektörlerin gelişimini sağlayabiliriz. Şehirde biri sektörde yatırım yaptığı zaman herkes aynı sektörde yatırım yapıyor. Böyle olunca yığılmalar ve aşırı kümelenmeler oluyor. Biz biraz daha girişimcilere rol model olma çabalarımızdan bir tanesi de şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasını önceleyecek yatırım yapılmasına olanak sağlamak. Tarım, hayvancılık, bilişim başta olmak üzere imalat sanayinin teşvik edilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik girişimlerde bulunak istiyoruz. Bölgemizin daha fazla risk alması ve yeni girişimcilerin de bölgemizde ekonomik hayata girmesiyle ancak bölgemizin kalkınabileceğini düşünüyoruz. Az önce başkanımın da belirttiği gibi, Necdet Başkanımızın ‘iş aramayın, iş kurun' sloganı çok önemlidir. Herkesin yanında 1 kişi istihdam sağlayarak iş kurmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Demir, konuşmasının devamında programın Van'da yapılmasında emeği olan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva'ya ve yönetim kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür etti.