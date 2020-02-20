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Van'da gıda denetimi seferberliği

Tarım ve Orman Bakanı Dr.

Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 81 il ve ilçede eş zamanlı olarak yürütülecek gıda denetim seferberliği Van'da da başladı.


Her gün farklı sektörlerin denetleneceği ve 6 gün sürecek gıda denetim seferberliğinin ilk gününde Van'daki süt ve süt ürünleri üretimi yapan işletmeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ekiplerince denetlendi. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, gıda güvenliğini ihlal eden firmalara cezai işlem uygulanacağını belirtti. İl genelinde gıda denetiminde bulunduklarını ifade eden Görentaş, “Bakanımızın öncülüğünde, Vanlıların sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmasını sağlamak için çok ciddi denetimler yapıyoruz. Bugün süt ve süt ürünleri ile ilgili denetimlerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de diğer sektörlerdeki gıda firmalarını birer birer denetleyerek, bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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