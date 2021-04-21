Van'da gıda denetimi

Ramazan ayı ile birlikte ek denetim uygulamalarında özellikle tüketiminin artış gösterdiği unlu mamullerden pide, ekmek, simit ve tatlı üretim ve satış yerleri ile Ramazan ayı boyunca paket servisi yapan restoran, lokanta gibi toplu tüketim yerlerindeki denetimler artırıldı. İş yerlerinin denetimi esnasında asgari teknik ve hijyen şartları ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında işletmeler denetlenerek yeni uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Ramazan ayı boyunca halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak adına her türlü önlemin alındığını belirterek, “Vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmeleri, sağlık ve huzur içinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Bayram öncesinde özellikle şeker ve şekerli mamuller ile tatlı üreten ve satan işletmeler üzerinde de denetimlerimiz sürecektir” dedi.