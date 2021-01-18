Van'da “gıdanı koru sofrana sahip çık” kampanyası

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; çiftçiler, tüketiciler, gıda tedarik ve üretim sektörü için gıda kayıpları ve israfın önemli düzeyde ekonomik zarara yol açtığı belirtilerek, “Bu da ülkemiz için hem ekonomik kayıplar hem de dolaylı olarak çevre üzerinde de olumsuz etkilere sebep olması anlamına gelmektedir. Günümüzde açlık tehdidi ve kötü beslenme koşulları küresel sorunların ilk sıralarında yer almakta olup, bunun başlıca nedenleri arasında gıda kayıpları ve israfı gelmektedir. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı gıda kaybı ve israfı hakkında kamuoyunun farkındalığını arttırmak ve gıda tedarik zincirindeki tüm aktörleri harekete geçirmek için ‘Gıdanı Koru' ulusal kampanyasını başlattı” denildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş ise 2050 itibariyle dünya nüfusunun 9.7 milyarı aşması beklendiğini söyleyerek, “Aynı zaman diliminde gıda talebinin de yüzde 60'a kadar artacağı düşünülüyor. 820 milyon insanı geçen kronik açlık artıyor ve üretilen gıdanın önemli bir kısmı kayboluyor veya israf ediliyor. Sadece Türkiye'de yılda 18 milyon ton gıdanın kaybolduğu ya da israf edildiği tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık' kampanyası kapsamında gıda kaybı ve israfının sebepleri ve çözümleri üzerine farkındalık oluşturulması, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik olarak tüketicilerin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla 2020 yılından itibaren ilimizde çalışmalar başlattık. 2020 yılında gıda kaybı ve israfına dikkat çekmek için ilimizin ana arterlerinde bulunan reklam billboardlarında bilgilendirme afişleri asıldı. Yeni yıldan itibaren de Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz tarafından çeşitli marketler ve semt pazarlarında stantlar açmak suretiyle tüketicilerle doğrudan görüşmeler yapılarak gıda kayıpları ve israfı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca kampanya tanıtımı için bastırdığımız bez çantalar ve broşürler dağıtılarak gıda kaybı ve israfının önlenmesi için konuya dikkat çekilmesi sağlanmıştır” dedi.

Kısıtlı doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak, gıda kayıpları ve israfını önleyerek sürdürülebilir kaynak kullanımı sağlamak hepimizin gelecek nesillere karşı önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade eden Görentaş, “Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık imza kampanyasına sizlerde katkıda bulunmak için https://gidanikoru.com/ web sitesinde yer alan linke tıklayarak ‘Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime söz veriyorum' de. Sen de söz ver Van” ifadelerini kullandı.